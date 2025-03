D’Angelo ritrova Elia dall’inizio per uno Spezia più imprevedibile

I dieci minuti finali contro il Sudtirol hanno restituito allo Spezia Salvatore Elia, uno degli insostituibili di Luca D’Angelo, che contro il Palermo per un brutto colpo subito era dovuto rimanere fuori per un paio di settimane. L’esterno è uno degli uomini più importanti delle Aquile, il giocatore che tenta più dribbling in partita e quello più efficace negli uno contro uno e nei cross nel mezzo, che contro il Pisa torneranno un’arma a disposizione della squadra.

Elia si allena con il gruppo e sta gestendo i carichi sulla caviglia per essere al massimo della condizione per la partita di domenica. L’obiettivo è tornare a schierarlo sulla fascia di destra sin dal primo minuto, per riconsegnare quell’imprevedibilità un po’ mancata nelle ultime uscite. Lo Spezia ha creato molto, ma senza Elia è mancato quello spunto uno contro uno in fascia, che spesso ha permesso alle Aquile di creare grandi pericoli.

