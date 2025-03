È morto Bruno Pizzul, la voce del calcio italiano: la telecronaca di Genoa-Liverpool e il ricordo di Vialli

È morto all’età di 86 anni Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano. Giornalista sportivo della Rai, per anni commentatore delle partite della Nazionale fino al 2002, era nato a Cormons (Udine) e avrebbe compiuto 87 anni tra soli tre giorni. Si è spento all’ospedale di Gorizia.

Ha raccontato cinque campionati mondiali e quattro europei. L’ultima partita degli azzurri da lui commentata per la Rai fu giocata a Trieste contro la Slovenia. Pizzul fu assunto in Rai nel 1969 partecipando a un concorso per radiocronisti e l’anno seguente fece la cronaca della sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia). Dalla Coppa del Mondo del 1986 è diventato la voce costante delle partite della Nazionale, poi ha legato il suo nome alla conduzione di Domenica Sprint e poi della Domenica Sportiva.

