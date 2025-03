Genoa alla prova Cagliari, Vieira: “Critiche al gioco? Pensiamo a dove eravamo”

Venerdì alle 20,45 il Genoa scende in campo in trasferta a Cagliari. Proprio contro i sardi all’andata Patrick Vieira aveva esordito sulla panchina rossoblù. In conferenza stampa l’allenatore ha parlato delle critiche dopo la prestazione opaca contro l’Empoli invitando a guardare alla globalità della stagione: “Pensare a dove eravamo prima e dove siamo adesso”. Non ci saranno Bani, Thorsby e Vitinha mentre Ekuban è ormai pronto a giocare anche dall’inizio. Vieira ha parlato della possibilità di impiegare il 4-4-2 per consentire a Pinamonti di condividere il peso dell’attacco e della “legnate” dei difensori avversari. Infine si è soffermato sulla crescita di Vasquez.

“La situazione è migliore rispetto all’inizio ma non abbiamo ancora fatto nulla – esordisce – , l’obiettivo non è stato ancora raggiunto. La classifica è corta, dobbiamo continuare a essere concentrati“.

