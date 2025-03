Il viaggio nel Sistema Solare giunge al termine, appuntamento con gli Astrofili Spezzini

Venerdì 7 marzo 2025 alle 21, presso la sede dell’Associazione Astrofili Spezzini, prosegue il corso di astronomia con l’ultima tappa del percorso dedicato al Sistema Solare. Dopo aver esplorato il Sole, i pianeti rocciosi e i giganti gassosi, il relatore Stefano Benaglia guiderà i partecipanti alla scoperta degli ultimi due colossi celesti: Urano e Nettuno, i giganti ghiacciati dalle affascinanti tonalità azzurre. Il viaggio si estenderà fino ai confini del Sistema Solare, toccando la Fascia di Kuiper e gli oggetti transnettuniani, per comprendere meglio la struttura e l’evoluzione del nostro sistema planetario.

Le iscrizioni sono ancora aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La segreteria sarà attiva dalle ore 20:30 per informazioni e registrazioni. Il corso culminerà in primavera con una sessione pratica presso l’Osservatorio Astronomico Luciano Zannoni, situato nel Parco Scientifico di Monte Viseggi. Si tratta dell’unico osservatorio pubblico della provincia, punto di riferimento per la ricerca e la divulgazione scientifica, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di osservare direttamente il cielo attraverso strumenti professionali e di applicare le conoscenze acquisite durante il corso. L’Associazione Astrofili Spezzini continua così la sua missione di divulgazione, trasformando un luogo storico, un tempo legato alla guerra, in un centro di conoscenza e di esplorazione dell’universo. Per informazioni e iscrizioni: whatsapp 3206767703

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com