La Pubblica assistenza di Monterosso cerca specialisti

Riceviamo dalla Pubblica assistenza Croce bianca di Monterosso

Nel 2023, la Pubblica assistenza, in collaborazione con il Comune di Monterosso, ha avviato il “Progetto Ambulatori Specialistici”, una risposta diretta alle esigenze di una comunità situata in una zona isolata, lontana dai principali centri urbani e spesso difficilmente raggiungibile. Monterosso, infatti, affronta molte sfide legate alla mobilità, aggravate sia nei mesi estivi, a causa del sovraffollamento dei mezzi pubblici da parte dei turisti, sia in inverno, quando si verifica una notevole riduzione dei collegamenti ferroviari. Queste difficoltà rendono problematico per gli abitanti l’accesso regolare alle cure mediche specialistiche.

