Luna park alla Venere e fiera della Madonna di Maralunga per il via della primavera lericina

Lunedì 24 e martedì 25 marzo torna a Lerici la fiera per la festa patronale della Madonna di Maralunga, il cui culto deriva dal ritrovamento di un’effige della Madonna sugli scogli di Maralunga da parte dei tre pescatori Giacopello, Muzio e Colotto nel 1480, oggi esposta nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

In fiera circa sessanta banchi – con una proposta che va dalla gastronomia all’abbigliamento, dai prodotti etnici alle vettovaglie -, distribuiti in Piazza Garibaldi, in parte della Calata Mazzini e nella porzione di lungomare non interessata dai lavori (da Largo Tarabotto sino all’Hotel Shelley e delle palme).

E alla Venere Azzurra dal 15 al 30 marzo sarà attivo il luna park.

