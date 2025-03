Panoramica sulle start-up innovative in Italia: al Nord primeggiano i giovani, le donne prevalgono nel Mezzogiorno

Secondo un’analisi condotta dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere sulle start-up innovative italiane, al Nord prevalgono i giovani, mentre al Mezzogiorno le donne. Per la precisione nel settentrione il 17,2% delle start-up è guidato da under 35, con il Piemonte a farla da padrone con il 23,3%. Nel Sud Italia invece il 15,8% delle start-up innovative vede donne al comando, con l’incidenza maggiore in Molise con il 27,5%.

Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, ha evidenziato come il mondo delle start-up in Italia sia in forte ascesa. Il dinamismo di questo settore è dimostrato dal fatto che oggi l’Italia, con circa 12.000 start-up esistenti, si è collocata al quarto posto in Europa. La buona notizia è che ci sono ampi margini di miglioramento, infatti tra le start-up esistenti solo il 6,6% ha superato il milione di euro di fatturato o di capitale sociale tra il 2019 e il 2023. Tale percentuale tende a crescere leggermente per quanto riguarda le start-up con un brevetto in tecnologie innovative.

