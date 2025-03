Picco ad un passo dal record stagionale: sfondato il muro dei 10mila a quattro giorni dal Pisa

È un Picco che viaggia sempre più verso il sold-out quello che si prepara domenica ad ospitare la partita dello Spezia contro il Pisa. Alle 19.30 di oggi, mercoledì 5 marzo, sono 10.361 i tifosi attesi per il match, di cui 392 in arrivo da Pisa. Si tratta del secondo dato più alto della stagione, quando mancano ancora quattro giorni all’attesissimo appuntamento. I numeri sono già migliori delle partite con Carrarese (10.354) e Sassuolo (10.112), inferiori solo alla partita con il Palermo (10.448), il dato più alto registrato fin qui in stagione, grazie anche alla grande affluenza del pubblico siciliano.

Restano pochissimi biglietti a disposizione degli spezzini per la partita di domenica, dopo il sold-out di Curva Ferrovia e Curva Piscina, oltre che della tribuna. Qualche posto rimasto nei Distinti, nella prima fila a bassa visibilità, che probabilmente andrà esaurita nelle prossime ore.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com