Prima Categoria, la Rossiglionese non sfigura ma cede alla distanza contro il Savona. Mister Nervi: “Retto bene fino all’episodio del rigore, la crescita dei miei ragazzi il nostro momento di svolta”

Rossiglione. Una sconfitta bugiarda. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, la Rossiglionese ha affrontato il Savona in occasione di una delle gare valevoli per la ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Il match è terminato con il risultato di 4-0 in favore degli Striscioni, ma l’epilogo della sfida in realtà non racconta appieno l’andamento del match.

La formazione guidata da Maurizio Nervi infatti ha tenuto testa agli avversari per gran parte della sfida, questo salvo poi capitolare alla distanza lasciandosi andare soprattutto durante gli ultimi 20 minuti di gioco. “Sicuramente abbiamo impostato la partita diversamente rispetto ad altre squadre che abbiamo affrontato occupanti le prime cinque posizioni della classifica – ha commentato l’allenatore della Rossiglionese al termine della gara -. Nel primo tempo questo si è visto e infatti abbiamo rischiato poco tenendo bene. Poi anche il primo quarto d’ora del secondo tempo non abbiamo fatto male e anzi, forse ancora meglio del primo tempo”.

» leggi tutto su www.ivg.it