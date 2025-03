Sanità, iniziato il ciclo di conferenze dei sindaci di Asl voluto dall’assessore Nicolò

Liguria. È partito oggi dalla Spezia il ciclo di conferenze dei sindaci di Asl che l’assessore alla Sanità e alle politiche sociali Massimo Nicolò ha voluto per confrontarsi con il territorio sulle principali tematiche socio-sanitarie.

“A pochi mesi dal mio insediamento – dichiara Nicolò- ho ritenuto importante avviare un confronto con il territorio per approfondire punti di forza e punti di debolezza e agire per portare miglioramenti. Grazie al prezioso supporto di Anci abbiamo dunque avviato un percorso che ci porterà ad un dialogo costruttivo con le cinque conferenze dei sindaci di Asl che Regione Liguria ritiene siano il principale strumento di dialogo istituzionale sia sul fronte sanitario sia sul fronte sociale. È l’occasione per fare il punto sull’attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale (Pssr) e del Piano Sociale Integrato Regionale (Psir). In particolare, oggi alla Spezia, grazie al coordinamento del sindaco Pierluigi Peracchini, ho avuto modo di confrontarmi con gli amministratori locali sui temi della sanità e del sociale dell’estremo levante ligure”.

» leggi tutto su www.ivg.it