Scompensi cardiaci a Genova: rischi, diagnosi e prevenzione

Negli ultimi anni, le malattie cardiovascolari sono diventate una delle principali cause di decesso e ospedalizzazione in Italia. In particolare, lo scompenso cardiaco è una condizione in crescita, soprattutto nelle città con un’alta percentuale di popolazione anziana come Genova. Questa patologia, che colpisce circa il 2% della popolazione italiana e il 10% degli over 70, si verifica quando il cuore non riesce a pompare il sangue in modo efficace, causando una serie di sintomi debilitanti.

La città di Genova, con la sua conformazione territoriale complessa e l’invecchiamento della popolazione, presenta un’incidenza più alta della media nazionale per patologie cardiovascolari. Per questo motivo, è essenziale riconoscere i fattori di rischio e sottoporsi a controlli regolari.

