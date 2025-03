Seajewel, in corso le analisi sulla scatola nera. Ammaccata la camera di sicurezza del petrolio: si è rischiato il disastro ambientale

Savona. E’ al vaglio della Capitaneria di porto la scatola nera della Seajewel, la petroliera che ha subito un attentato davanti al porto di Savona la notte di San Valentino.

L’obiettivo della Dda di Genova è verificare se il tracker sia stato spento durante il viaggio, magari nella tratta dall’Algeria (il porto toccato precedentemente era stato quello del porto petrolifero di Arzew alle spalle della città algerina di Orano) all’Italia. Il procuratore Nicola Piacente e la pm Monica Abbatecola, che hanno aperto un’inchiesta per naufragio con finalità di terrorismo, hanno delegato Digos e Guardia costiera a indagare a tutto tondo per scoprire non solo gli autori ma anche il movente dell’attentato.

