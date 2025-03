Ztl sospesa in centro, Fiab e ambientalisti contro il Comune: “Città di strettissime vedute”

Genova. Una “sconfitta per una città dalle strettissime vedute”. Non usano mezzi termini gli attivisti del gruppo #genovaciclabile, che insieme con la sezione genovese di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) attaccano la decisione dell’amministrazione comunale di sospendere quella che è diventata la ztl della discordia: la zona a traffico limitato in vigore nei fine settimana in piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma.

Il provvedimento era già stato annunciato da tempo, complici le proteste dei commercianti della zona, e dal 12 febbraio è entrato ufficialmente in vigore. Coperta la segnaletica nella galleria Nino Bixio, le auto possono tornare a circolare senza incorrere in multe. E le associazioni che si battono per rendere la città più libera dalle auto insorgono.

