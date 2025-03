Alassio, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico apre le iscrizioni ai corsi per il brevetto di assistente bagnanti

Alassio. La Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA), insieme ad ABA, Associazione Bagni Marini e Gesco ha dato il via alle iscrizioni per i corsi necessari al conseguimento del prestigioso brevetto di assistente bagnanti, una certificazione fondamentale per chi desidera intraprendere la professione di bagnino di salvataggio. Il corso, che abilita i partecipanti a effettuare il servizio di sorveglianza balneare in mare, piscine e acque interne, è rivolto alle persone di età compresa tra i 16 e i 50 anni, offrendo un’opportunità concreta per entrare in un settore che gioca un ruolo cruciale nella sicurezza delle acque.

I corsi si svolgono presso la piscina comunale di via Pera e alla Biblioteca Renzo Deaglio. Il brevetto rilasciato da FISA è conforme a quanto stabilito dal decreto 85/2024 del Ministero delle Infrastrutture, che regolamenta la formazione e l’abilitazione degli assistenti bagnanti in Italia. Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per svolgere attività di sorveglianza e di intervento in caso di emergenza, contribuendo così a garantire la sicurezza nelle spiagge, nelle piscine e in tutte le strutture acquatiche.

