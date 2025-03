Cardelli & Fontana presenta l’ottava personale di Mirko Baricchi: “Ápeiron”, un viaggio oltre la forma

Cardelli & Fontana artecontemporanea inaugura Ápeiron, l’ottava personale di Mirko Baricchi presso la galleria sarzanese, un evento che celebra ventisette anni di collaborazione con l’artista. La mostra, visitabile dal 15 marzo al 3 maggio, presenta una selezione di oltre venti opere su tela realizzate nell’ultimo anno, frutto di un’indagine pittorica che sfida la rappresentazione oggettuale per inoltrarsi nei territori dell’astrazione e della ricerca interiore.

Le opere di Baricchi nascono da un’osservazione attenta della natura, ma non si limitano a riprodurla: il paesaggio diventa un punto di partenza, un’ispirazione che si dissolve nel gesto pittorico. La sua ricerca non si ferma alla rappresentazione della realtà, ma ne coglie l’essenza per trasfigurarla in un linguaggio autonomo, fatto di colori stratificati, segni primordiali e superfici materiche.

