Case popolari, la Regione finanzia il recupero di 80 alloggi in via delle Tofane

Genova. C’è anche il recupero di 80 alloggi di edilizia popolare in via delle Tofane, sulle alture di Rivarolo, tra i progetti finanziati attraverso la dotazione complessiva del Fondo strategico regionale della Liguria, che per il 2025 ammonta a 105 milioni di euro: “Sono più che raddoppiati rispetto all’anno scorso“, annuncia il presidente Marco Bucci in conferenza stampa.

La prima tranche vale circa 50 milioni di euro: “È stata definita oggi e contiene tutta una serie di interventi, in grande parte strutturali che verranno realizzati da enti pubblici. Si tratta di progetti cantierabili entro la fine del 2025 – spiega Bucci -. Abbiamo poi una seconda tranche, del valore di 25 milioni, per altri interventi strutturali che non rientrano nella prima, e che verranno stabiliti nei prossimi giorni. Poi c’è una ulteriore tranche del valore di 30 milioni di euro dedicata alle imprese. La cifra è stata recuperata grazie a un lavoro approfondito di riordino e recupero di risorse che erano allocate nelle aziende partecipate. Questi ultimi 30 milioni saranno destinati a progetti strategici delle imprese, e con imprese intendo un termine molto ampio e che racchiude diverse fattispecie e diversi ambiti di azione”.

