Chiavari: domenica 9 all’Auditorium con “Un brutto anatroccolo”

Nell’ambito della sesta stagione di “Obiettivo Creatività”, domenica 9 marzo alle ore 17, presso l’auditorium di Largo Pessagno, Lunaria Teatro presenta “Un brutto anatroccolo”, spettacolo per bambini dai quattro anni di età prodotto dalla Compagnia Cattivi Maestri, con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta che, insieme ad Antonio Tancredi, firmano anche la regia. Per quanto ci si possa credere brutti, o gli altri ci facciano sentire diversi, c’è e ci sarà sempre un posto dove non saremo mai fuori luogo. Un luogo e un tempo in cui scoprirsi dei bellissimi cigni. Far rivivere questa storia è ricordare a noi stessi il brutto anatroccolo che eravamo, perché in fondo tutti lo siamo stati, senza dimenticare che c’è sempre un cigno dentro di noi e che vale sempre la pena cercarlo e farlo venir fuori.

