Cogorno: incendio tetto e intervento in massa dei Vigili del fuoco, danni limitati

Questa sera poco prima delle 20, un incendio si è sviluppato in un tetto in via Fea a Cogorno. I Vigili del Fuoco sono accorsi in massa sia da Chiavari che da Rapallo. Una squadra ha attaccato l’incendio grazie all’autoscala mentre l’altra ha gestito dal sottotetto. Le fiamme sono state velocemente confinate riducendo al minimo i danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta e i residenti potranno rientrare nell’abitazione.