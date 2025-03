Commissione sulle Poggi-Carducci senza personale scolastico e genitori

Dirigente scolastico e rappresentanti dei genitori assenti quest’oggi alla Commissione congiunta Assetto Territorio e Affari alla persona convocata in seguito al dibattito relativo agli intervalli degli alunni delle Poggi-Carducci emerso dopo la segnalazione di un lettore di CdS. All’incontro odierno hanno infatti presenziato il direttore lavori Pilloni, la Rup Buzzanca e il responsabile della sicurezza Coletti oltre al sindaco Ponzanelli, l’assessore Borrini e i consiglieri di maggioranza e opposizione delle due commissioni presiedute da Devoto e Sergiampietri. Nonostante l’assenza, il dirigente scolastico Bagnariol in una lettera ha ricordato il confronto che si è svolto presso la Poggi il 27 febbraio scorso al termine della quale “Ciascuna parte coinvolta si è impegnata, per quanto di propria competenza, a dare soluzione fattiva ai problemi evidenziati in tale sede nell’auspicio che la scuola possa usufruire quanto prima di tutti gli spazi necessari alla vita scolastica”. In un altro documento Presidente e vice Presidente del Consiglio d’istituto hanno espresso “un sincero ringraziamento all’Amministrazione Comunale per aver fortemente voluto e portato a termine la realizzazione di questa scuola”, evidenziando come “il dialogo e la collaborazione tra scuola e amministrazione siano la chiave per affrontare ogni eventuale criticità in modo efficace e costruttivo. Per questo motivo, riteniamo che il confronto debba proseguire all’interno della scuola stessa, evitando interlocuzioni esterne che rischierebbero di allontanare l’attenzione dal vero obiettivo: il benessere e il futuro dei nostri ragazzi”.

Interlocuzioni che sono invece proseguite all’interno della seduta nella quale gli esponenti dell’opposizione si sono soffermati in particolare sulle possibili conseguenze dell’accordo bonario sottoscritto in estate con lo stralcio della demolizione del blocco Carducci e delle opere accessorie, – compresi i tempi per il riaffidamento – ma anche sulle ripercussioni che il cantiere ha avuto sulla vita scolastica degli alunni. Disagi che secondo il direttore dei lavori non sarebbero mai stati segnalati nelle scorse settimane mentre il cantiere procedeva secondo i tempi e, soprattutto, le prescrizioni di sicurezza previste in parallelo con la scelta dell’istituto di far svolgere l’intervallo in classe.

