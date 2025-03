Comunali Genova, Mascia: “La prima proposta di Salis sul salario minimo è una gaffe”

Genova. “Arriva la prima proposta della candidata del centrosinistra ed è subito una gaffe“. È la replica di Mario Mascia, assessore al Lavoro del Comune di Genova e coordinatore cittadino di Forza Italia, alle parole di Silvia Salis che durante l’incontro con Cgil e i lavoratori ex Ilva ha detto di voler “introdurre il salario minimo di 9 euro l’ora anche per tutti i lavoratori delle realtà che lavorano in appalto per il Comune di Genova“.

“L’aspirante sindaco di Genova mostra tutta la sua più totale impreparazione – attacca Mascia -. Una bandierina ideologica perfetta da sventolare, quanto vuota nei contenuti. Se è comprensibile che la candidata non sappia certe cose, c’era almeno da aspettarsi che i suoi ventriloqui le facessero presente che in ogni appalto la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare rigorosamente il contratto collettivo nazionale, sottoscritto per ogni categoria con i sindacati, tra cui la stessa Cgil. Non è certo nella disponibilità di un sindaco decidere di disapplicare quegli accordi o scegliere contrattazioni diverse“.

