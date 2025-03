Consiglieri Pd: “Serviva nostra interpellanza per rimettere sul binario approvazione Piano antenne”

“È stata necessaria la terza interpellanze del Partito democratico per rimettere sul binario dell’approvazione il Regolamento e il Piano per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione, presentati ad inizio 2024 senza alcun seguito concreto. Un anno è durata l’attesa per sapere dalla Regione se il piano andasse assoggettato, o meno, a Valutazione ambientale strategica. Che non sarà fatta: non capiamo sulla base di quale norma, sussistendo sempre la legge regionale che la prevede per i piani. E noi di un piano parliamo. Non convinti, abbiamo chiesto tutta la relativa documentazione”. Si apre così una nota diffua dal gruppo consiliare spezzino del Partito democratico.

“Adesso l’iter del Piano prevede l’adozione da parte del Consiglio comunale e poi ci saranno 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte di cittadini e associazioni, prima della definitiva approvazione – proseguono Andrea Montefiori, Dino Falugiani, Martina Giannetti, Marco Raffaelli, Piera Sommovigo, Viviana Cattani e Andrea Frau -. L’amministrazione comunale, nel febbraio 2024, si presentò in commissione consigliare dicendo di voler procedere celermente, a causa della giacenza di numerose richieste di autorizzazione all’installazione di nuovi impianti da parte dei gestori della telefonia. Essere stati ulteriormente in assenza di piano ha, invece, consentito ai gestori di continuare ad insediare nuovi impianti di radiocomunicazione senza alcuna regola. Il gruppo del Partito democratico, ma anche associazioni importanti quali Legambiente, proposero allora modifiche volte a garantire minore impatto paesaggistico e maggiori tutele dal punto di vista sanitario rispetto a quanto previsto dai contenuti portati dall’amministrazione comunale. Il Pd ha chiesto di inserire, nel Regolamento e nel Piano, il divieto di installazione nei pressi delle scuole di ogni ordine e grado (e non soltanto nei pressi di nidi e materne come previsto nel testo dell’amministrazione comunale) e la possibilità di andare alla ricollocazione di alcuni impianti, d’intesa con i gestori, nelle aree pubbliche individuate per le nuove installazioni. Abbiamo inoltre proposto di migliorare la parte riguardante la partecipazione e la trasparenza delle procedure autorizzative”.

