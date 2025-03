Giovane lupa investita, due ore di agonia a bordo strada e una notte senza cure. I volontari: “Solo nella provincia spezzina siamo in questa situazione”

Il grosso dei problemi del soccorso agli animali selvatici feriti è ancora tutto da risolvere, in particolare per gli animali di una certa taglia e soprattutto nelle ore serali e notturne. Gli episodi che vedono le Guardie zoofile e i volontari della Lav combattere contro l’assenza di un centro di primo soccorso efficiente sono numerosi, e lo scoramento ha raggiunto nuovamente il limite. Non si può fermare il vento con le mani. Non si possono scaricare tutti gli interventi sulle stesse volenterose persone. E non si può lasciare che, nonostante le normative e le risorse pubbliche disponibili, gli animali selvatici feriti, che fanno parte del patrimonio dello Stato, muoiano per la negligenza delle istituzioni.

L’ultimo caso risale alla serata di martedì, quando alcuni cittadini hanno scorto un lupo ferito a bordo della strada che porta a Biassa. Le telefonate ai numeri di servizio, come sempre dopo le 20, si sono trasformate nell’ennesimo rimpallo che ha portato sul posto alcuni volontari, delle Guardie zoofile e della Lav.

