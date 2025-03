Incidente a Marassi, padre e due figli piccoli investiti da un’auto

Genova. Incidente in via Fereggiano, a Marassi, nel pomeriggio di giovedì. Un papà che stava attraversando la strada con i due figli piccoli è stato colpito da un’auto, che si è poi fermata subito dopo lo scontro.

Sul posto sono intervenute le ambulanze e le pattuglie della polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico in zona. Padre e figli non sarebbero rimasti gravemente feriti, ma data la presenza dei due bambini è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Martino in codice rosso.

