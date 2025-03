Liguria Digitale premiata con il riconoscimento “Industria Felix”

Liguria Digitale è stata insignita, per la seconda volta, dell’Alta Onorificenza di bilancio come miglior impresa del settore servizi innovativi. Pochi mesi fa aveva già ricevuto, sempre per la seconda volta, il premio per la categoria nazionale Partecipate a maggioranza pubblica. Il riconoscimento è stato assegnato in virtù dell’indagine condotta dall’agenzia Cerved per conto di Industria Felix Magazine, supplemento trimestrale de Il Sole 24 Ore. L’indagine ha preso in esame più di 85mila bilanci presentati per l’anno fiscale 2023 sia da Pubbliche Amministrazioni che da società di capitali con sede legale in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e ha visto primeggiare Liguria Digitale fra le “Imprese del settore servizi innovativi”, venendo così premiata insieme ad altre 78 aziende del Nord Ovest, molte delle quali sono dei veri e propri leader nei rispettivi settori. Nell’elenco stilato da Industria Felix Magazine e Cerved, infatti, figurano aziende del calibro di ABB, Amplifon, Makita, Mapei, Pellegrini, S.A.P., Avio Aero fino ad arrivare alla genovese Amiu.

A ritirare il prestigioso riconoscimento, nel corso della cerimonia svoltasi mercoledì 5 marzo nella Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia, sede della Regione, è stato l’amministratore unico Pier Paolo Greco, accompagnato per l’occasione dal responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Sistemi Informativi Alessandro Lino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com