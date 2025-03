Lunedì 10 marzo resterà chiuso al traffico il sottopasso di via Variante Cisa

Il 10 marzo e fino al termine dei lavori, il sottopasso di Via Variante Cisa a Sarzana sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale. La chiusura è necessaria per consentire interventi di manutenzione alle griglie di raccolta delle acque meteoriche. Il provvedimento, emesso dalla comandante della Polizia Locale il “divieto di transito veicolare e pedonale in corrispondenza del sottopasso durante le fasi di lavorazione e per il periodo necessario al consolidamento delle opere che verranno realizzate”. La segnaletica di cantiere, sia diurna che notturna, sarà apposta per informare gli utenti della chiusura.

Inoltre, 48 ore prima dell’inizio dei lavori, verranno posizionati cartelli indicatori alle intersezioni, specificando giorni e orari di chiusura. La ditta incaricata si occuperà della chiusura in sicurezza della corsia in entrata dalla Via Variante Cisa e della carreggiata in prossimità del sottopasso direzione Via Cisa.

