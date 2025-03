Medicina d’urgenza e sicurezza, il M5S: “Troppe ombre sulla sanità ligure”

Liguria. “Come MoVimento 5 Stelle Liguria, a seguito dei sopralluoghi negli ospedali cittadini effettuati con l’avvio della 12^ legislatura, abbiamo verificato lo stato dell’arte della sicurezza nelle medicine d’urgenza: è stato appurato che nei pronto soccorso non vengono rispettati i requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08. Per tutti, dunque, si applica il decreto legislativo 758/94 collegato all’81/08. Significa – ed è gravissimo – che non si ottempera agli obblighi di legge nei luoghi deputati alle cure dei cittadini, calpestando così un diritto sancito dalla nostra Costituzione”.

Così, Stefano Giordano, capogruppo del M5S Liguria, che lancia la conferenza stampa di lunedì con la partecipazione dei parlamentari del M5S Roberto Traversi e Luca Pirondini, e alla quale sono state invitate le minoranze consiliari di Regione e Comune di Genova, i primari delle medicine d’urgenza, le associazioni di cittadini e le sigle sindacali.

» leggi tutto su www.ivg.it