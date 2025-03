Per la Elsel tutto facile contro Rapallo

A Riccò del Golfo nessun problema per la capolista Elsel Spezia di fronte alla Psm Rapallo, anzi le spezzine accennano alla fuga in vetta alla classifica, grazie al punto perso dalla “viceleader” S. Salvatore a Barbarasco (davanti al Podenzana Tresana).

Questi poi gli altri risultati in quella che, in 1.a Divisione regionale ligure femminile, era la 13.a giornata: Admo Lavagna-Mesco Queirolo Levanto 3-0, Elsel Spezia-Psm Rapallo 3-0, Sestri Levante Lunezia 3-0, Valdimagra S. Stefano M.-Rainbow Sp 3-1 e Tigullio Sport Team S. Margherita-Futura Ceparana rinv.

La classifica che consegue; Elsel La Spezia punti 36, Le Fuoritempo Tecnocasa S. Salvatore 34, Sestri Levante 31, Admo Lavagna 30, Arredamenti Lorenzelli Elisa Group 25, Futura Ceparana 20, Vdm Santo Stefano Magra 15, Rainbow 14, Psm Rapallo 11, Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure 10, Mesco Queirolo Levanto 5, Lunezia Volley 0. Il prossimo turno…Elsel Spezia-Sestri Levante, Le Fuoritempo Tecnocasa S. Salvatore-Futura Ceparana, Mesco Queirolo Levanto-Vdm Santo Stefano M., Psm Rapallo-Podenzana Tresana, Rainbow Sp-Lunezia e Tigullio Sport Team S. Margherita L.-Admo Lavagna.

ELSEL SP – PSM RAPALLO 3 – 0

SET: 25-13 / 25-16 / 25-13.

ELSEL LA SPEZIA: Portoghese, Bertolini, Carnieri, Colotto, Panciroli,

Accogli, Strenta, Navalesi, liberi Rocca e Fantinati; n.e. Benassi e Olmi.

PSM RAPALLO: Mussari, Pe, Pellerano, Landini, Buresta, Lazzari,

Recchia, Ravagnati, Tognini, libero Locatelli.

ARBITRO: Senesi.

