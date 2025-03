Podenzana Tresana, bella prova e un punto prezioso con la vice capoclassifica San Salvatore

Al Podenzana Tresana non è sufficiente quella notevole prova di coraggio che, insieme al bel gioco, lo porta a condurre per 2 set a 0 sul San Salvatore: alla distanza difatti viene fuori la maggior caratura generale della vice capoclassifica che alla fine a Barbarasco la spunta al tie-break. Un punto prezioso comunque, oltre che la soddisfazione della bella prestazione, per le podenzano-tresanesi. Qua sotto il tabellino:

PODENZANA TRESANA – LE FUORITEMPO TECNOCASA S. SALVATORE 2 – 3

SET: 27-25 / 25-15 / 18-25 / 20-25 / 13-15.

ARREDAMENTI LORENZELLI ELISA GROUP PODENZANA TRESANA: Cuffini, Lavarra, La Mattina, Bartoli, Giannoni V., Giubilato, Erta, Sorrentino, liberi Tonarelli e Giannoni F., n.e. Bertolini, Abasidi, Musetti, Bongi.

LE FUORITEMPO TECNOCASA SAN SALVATORE: Bonet, Arata, Giordano, Giuffra, Giaquinta, Popescu, Sperini, Pasquetti, Mundula, libero Messina; n.e. Cantoni e Castagnola.

ARBITRO: Sara Ciancia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com