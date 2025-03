Processionaria, Osa e Pai: “Privilegiare antagonisti naturali per contrastarne la diffusione”

Savona. A causa dei cambiamenti climatici in corso si sta sempre più diffondendo, anche in provincia di Savona, la processionaria, pericolosa per persone e cani.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ed il Partito Animalista Italiano (PAI) ricordano che “si tratta di lepidotteri dotati di peli urticanti che vengono rilasciati nell’aria e che, grazie alla loro forma uncinata, si agganciano facilmente alla vittima provocando reazioni cutanee, alle mucose, agli occhi e alle vie respiratorie; i cani rischiano di entrare in contatto con questi piccoli animaletti annusando il terreno e le conseguenze possono essere fatali: i sintomi sono irritazione di lingua e muso, forte salivazione, vomito, diarrea ematica, dermatite”.

» leggi tutto su www.ivg.it