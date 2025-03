‘Santa’: Il cordoglio per il decesso di Giorgio Revello

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori



“Piango la scomparsa soprattutto di un carissimo amico a cui volevo molto bene. In tutti questi anni e specialmente all’ultimo ha affrontato la malattia con grande forza e dignità come sempre ha fatto nella vita. Ricordo con piacere che con Adolfo Paoletti, Roberto Tesabruna, Piero Chiarelli e tanti altri nei primi anni ’90 avevamo fondato Alleanza Nazionale a Santa Margherita e, sempre a Santa soprattutto grazie a lui, tra le tante iniziative si deve l’intitolazione ai Martiri delle Foibe dei giardini fronte mare. In questo triste momento stringo in un forte abbraccio i familiari di Giorgio”. Queste le parole di Augusto Sartori, vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia alla notizia della scomparsa di Giorgio Revello.

