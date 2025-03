Screening cardiologico gratuito in Piazza Beverini con la Croce Rossa

Al via la seconda edizione del tour di prevenzione “Itinerari della salute”, un progetto della Croce Rossa Italiana che ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle malattie cardiovascolari e dei relativi metodi di prevenzione. Nel corso di tre mesi la campagna attraverserà dieci città italiane a bordo di un’unità mobile appositamente allestita, con la prima tappa che si svolgerà alla Spezia, sabato 8 marzo in Piazza Beverini dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Chi lo vorrà potrà richiedere uno screening gratuito con un cardiologo per la valutazione del proprio rischio cardiovascolare, ricevendo indicazioni utili e raccomandazioni sanitarie. Lo screening ha l’obiettivo di prevenire la comparsa di malattie cardiovascolari e individuarne eventuali segni precoci, attraverso la valutazione da parte del medico di alcuni parametri come il peso, l’altezza, la pressione sanguigna e la glicemia oltre che, se necessario, con l’approfondimento di esami elettrocardiografici ed ecografici.

Le malattie cardiovascolari, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresentano la principale causa di morte a livello globale, con circa 17,9 milioni di decessi ogni anno, pari al 32% di tutte le morti mondiali. Di queste, l’85% è dovuto a infarti e ictus. La valutazione del rischio correlato a patologie del sistema cardiocircolatorio diventa quindi molto importante nella salvaguardia della salute. Raggiungere le persone all’interno della routine quotidiana con azioni di screening permette di agire prima che sopraggiungano dei sintomi, rendendo normale e ordinaria l’azione di prevenzione. “La tutela della salute attraverso azioni di prevenzione e screening è un’attività consolidata della Croce Rossa – sottolinea il presidente della CRI della Spezia Luigi De Angelis – Sensibilizzare la popolazione ad una maggiore tutela della propria salute, ponendo l’accento sui rischi che possono essere causati da comportamenti non responsabili, è da sempre una delle priorità della CRI. Tramite l’approccio di prossimità, la Croce Rossa intende raggiungere le persone nel loro contesto di vita quotidiana, abbassando le barriere d’accesso ai servizi sanitari preventivi”.ù

