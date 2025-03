Sestri: oltre settecento operatori del settore ospiti di “In-Gusto”

Dall’ufficio stampa di “In-Gusto”

Oltre 700 le presenze tra ristoratori, albergatori e titolari di aziende. Quasi 400 le registrazioni online, 39 gli espositori. E ancora: 4 convegni e altrettanti showcooking, oltre alla partecipazione degli studenti dell’Accademia del Turismo, e dell’Istituto Marsano di Calvari. La due giorni di “In Gusto”, evento organizzato da Veridea e dalla società di produzione Fliyng Donkeys, tornato per il secondo anno in riva alla Baia del Silenzio all’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante, ha confermato il forte interesse da parte del territorio nei confronti del settore food e certificato il Tigullio come luogo ideale per ospitare eventi di caratura nazionale. “In-Gusto si conferma evento ormai della tradizione con contenuti di rilievo e incontri strategici per i professionisti del mondo food – ammette Andrea Dagna, ideatore dell’evento e amministratore di Veridea -. In questi mesi abbiamo lavorato per creare un momento di confronto che potesse portare valore a tutti i visitatori e i professionisti del settore”.

