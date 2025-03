Tutto pronto per l’apertura del nuovo collegamento dal Ponte di Albiano alla Statale 62 della Cisa

Domani venerdì 7 marzo alle 12 verrà aperto il nuovo tratto di innesto del Ponte di Albiano alla strada statale 62 della Cisa. Una nota del Comune di Aulla sottolinea: “Un momento atteso, a fronte di un transito fino ad oggi consentito in configurazione provvisoria, che concretizza un nuovo traguardo entro il più ampio progetto di ricostruzione del Ponte di Albiano. Un investimento del valore complessivo di 23 milioni di euro, di cui circa 13 milioni per la ricostruzione del ponte ed i restanti per la riqualificazione della SS62 con miglioramento del tracciato e realizzazione di una rotatoria”.

