Genova. Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, la Sampdoria ha voluto rendere omaggio a tutte le sue tifose con una maglia speciale, simbolo di appartenenza, passione e identità.

La divisa che domani, sabato 8 marzo, sarà indossata per Sampdoria-Palermo: avrà all’interno dei numeri di maglia i nomi delle 4.665 abbonate alla stagione in corso. “Un gesto − scrive la società sul sito ufficiale − per ringraziare chi sostiene con orgoglio e costanza i nostri colori”.

