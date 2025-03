Calcio/ Genoa, pari prezioso a Cagliari: finisce 1-1 dopo un match dai due volti

Il Genoa conquista un punto importante in casa del Cagliari, chiudendo la sfida sull’1-1 dopo un primo tempo veramente brutto e una ripresa giocata con maggiore intensità. I padroni di casa passano in vantaggio con Viola, ma la squadra di Vieira reagisce trovando il pareggio con Cornet ad inizio secondo tempo. Un risultato che avvicina i rossoblù liguri all’obiettivo stagionale.

La principale novità per il Genoa è la scelta di Ekuban al posto di Pinamonti come punta centrale, con il supporto di Ekhator, Miretti e Cornet. In difesa davanti a Leali giocano Norton Cuffy, De Winter, Vasquez e Martin. A centrocampo torna Badelj dal primo minuto accanto a Frendrup.

