Camogli: studio medico sfrattato, al suo posto una casa-vacanza

Nelle città e nei luoghi di villeggiatura non si ferma la richiesta di appartamentini per trascorrere le vacanze. Ed è quindi sempre più difficile stipulare un regolare contratto per avere una prima casa in affitto. A Camogli ha destato particolare interesse lo sfratto di uno studio medico situato in via della Repubblica 103, in realtà una scalinata che porta alla piazzetta delle “Signore secche” e sul lungomare, dove verrà realizzata una casa-vacanza. Il medico ha trovato un nuovo studio, ma a Ruta, in uno slargo vicino ad una tabaccheria e farmacia. Posizione che per molti, soprattutto se anziani, risulta disagevole. Fatti da terzo millennio.

