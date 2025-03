Cavi: “Giardini pubblici, nessun confronto con il Consiglio comunale”

Dal Gruppo Lavagna Insieme con Claudio Lapetina

Il gruppo consigliare “Lavagna Insieme con Claudio Lapetina” ha appreso dalla stampa il progetto di riqualificazione dei giardini pubblici di Cavi, frutto dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione derivanti dalla variante “Conad”.

Non ci sorprende che, ancora una volta, la Giunta non abbia aperto un confronto con il Consiglio Comunale (che rappresenta la cittadinanza nella sua interezza); ribadiamo anche che circa la metà degli elettori Lavagnesi si sono espressi a favore del nostro programma alle ultime elezioni.

Ci duole constatare che, sin dall’avvio del progetto e fino alle sue conclusioni, l’opinione dei cittadini e degli esercenti del quartiere e della zona sia stata completamente ignorata.

Chi ha seguito la campagna elettorale sa che questa è una delle principali differenze di metodo che ci contraddistinguono rispetto alla maggioranza guidata da Mangiante. Ascolto, partecipazione e confronto erano, sono e saranno le nostre parole d’ordine. Per questo organizzeremo a breve un incontro con abitanti ed esercenti del quartiere per ascoltare le loro riflessioni e le loro esigenze e farcene portavoce all’interno del Consiglio Comunale.

