Comunali, Piciocchi parte da Orgoglio Genova e valuta una terza lista civica: “Guardiamo al centrosinistra”

Genova. Inizia da Orgoglio Genova, la lista che riunisce la galassia civica di Marco Bucci (come suggerisce correttamente il simbolo), la serie di incontri del candidato sindaco Pietro Piciocchi con le forze politiche che lo sostengono. Una coalizione che potrebbe ancora ampliarsi ulteriormente nell’area più contesa, quella del centro riformista, schierato con l’avversaria Silvia Salis per quanto riguarda i partiti, ma ancora in bilico nelle sue ramificazioni interne alla società civile.

“Si sta ragionando su una terza lista civica del sindaco, su questo scioglierò la riserva nei prossimi giorni perché in effetti le liste sono già praticamente in overbooking – conferma Piciocchi a margine dell’evento alla Terrazza Bonsai, in salita Santa Caterina -. Purtroppo c’è il limite di 40 candidati nelle liste e a me francamente dispiace dover negare a chi si vuole candidare la possibilità di farlo. Abbiamo tantissime persone che chiedono di candidarsi, di tutte le estrazioni e di tutte le provenienze. Il nostro progetto guarda al centro, guarda anche a tutto il mondo del centrosinistra, al mondo riformista, al mondo moderato di questa città”.

