Concorso ANED “Viaggio della memoria”: tre primi posti e menzioni speciali per il Liceo Calasanzio

Carcare. Nella mattina di mercoledì 5 marzo nella Sala della Sibilla a Savona si è tenuta la premiazione degli studenti vincitori del concorso ANED 2025 e partecipanti al “Viaggio della Memoria” ai campi di sterminio nazisti.

L’evento, indetto in commemorazione dell’ottantunesimo anniversario degli scioperi dell’1 marzo 1944 e introdotto dal prof. Jacopo Marchisio, ha visto la presenza di diverse autorità e rappresentanze sindacali ma, soprattutto, di molti studenti provenienti dalle scuole delle province di Savona ed Imperia; tra loro una corposa rappresentanza di studentesse del Liceo Calasanzio che si sono aggiudicate l’ambito premio finale, menzioni e riconoscimenti per i lavori prodotti relativamente al concorso “Viaggio della Memoria”, sul tema della deportazione.

Gli studenti partecipanti potevano scegliere l’approfondimento di uno tra tre specifici ambiti: la deportazione dei bambini, dei politici e degli omosessuali, con la possibilità di scegliere la modalità espressiva desiderata tra testi scritti in prosa o in versi, produzioni multimediali ed elaborati grafico-artistici.

La giuria si è così espressa:

1° posto della categoria prodotti multimediali ad Asia Ramognino (3B Scientifico), che ha realizzato un podcast assieme ad una studentessa del Boselli avente come tema “le vittime speciali della persecuzione nazista, gli omosessuali”.

» leggi tutto su www.ivg.it