Consiglio provinciale, in 412 ai seggi tra sindaci e consiglieri. Voto del capoluogo fino a oltre venti volte più ‘pesante’

Sono 412 gli elettori chiamati al voto in occasione delle elezioni, convocate per domenica 6 aprile, per il rinnovo del Consiglio provinciale: si tratta – sono elezioni di secondo grado – dei 380 consiglieri comunali e dei 32 sindaci attualmente in carica nello Spezzino, come spiega l’atto odierno con cui la Provincia va a deteminare il corpo elettorale. Il peso del voto degli amministratori è determinato dalla fascia demografica in cui si trova il comune in cui operano – maggiore la popolazione, maggiore il peso del voto; l’indice provvisorio di ponderazione per fasce demografiche, anch’esso pubblicato nella determinazione odierna, vede il capoluogo La Spezia unico comune in fascia E (30.001-100mila abitanti); seguono, in fascia D (10.001-30mila), Sarzana e Arcola; poi, tra 5.001 e 10mila, fascia C, ecco Bolano, Castelnuovo, Follo, Lerici, Levanto, Luni, Santo Stefano Magra, Vezzano Ligure; in fascia B (3.001-5.000) troviamo Ameglia, Riccò del Golfo e Porto Venere; chiudono in fascia A i 18 comuni sotto i 3mila abitanti, distribuiti tra Val di Vara, Riviera e Cinque Terre.

