Domenica piogge forti e temporali sulla Liguria, poi un’intera settimana di maltempo

Genova. Le belle giornate primaverili che stiamo vivendo sono agli sgoccioli: sulla Liguria è in arrivo una nuova fase di intenso maltempo che porterà piogge e temporali verso la fine del weekend e continuerà ad accompagnarci per tutta la settimana successiva, insistendo su un territorio – in particolare il settore centro-orientale della regione – che potrebbe andare ancora in sofferenza idrogeologica.

I primi effetti si sono già fatti sentire con la tempesta Jana che sta colpendo le coste del Portogallo e promette di investire buona parte della Spagna. Nei prossimi giorni toccherà anche all’Italia e la Liguria non farà eccezione. “Abbiamo una circolazione ciclonica sull’Europa occidentale – spiega Federico Buscemi, previsore meteo di Arpal -. Quest’area si sta spostando gradualmente verso est, entrando sul bacino del Mediterraneo. La situazione rimarrà bloccata per tutta la settimana prossima, che sarà abbastanza movimentata, con un susseguirsi di perturbazioni una dopo l’altra”.

