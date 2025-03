“Facciamo squadra per il nostro mare”, Euroguarco, Gesta e Rimorchiatori Riuniti Spezzini insieme per pulire l’arenile di Fiumaretta

Con la precisa volontà di contribuire all’Obiettivo 14: La Vita Sotto l’Acqua dell’Agenda ONU 2030 e prendersi cura dell’ambiente e della comunità, le aziende Euroguarco, Gesta e Rimorchiatori Riuniti Spezzini organizzano l’iniziativa “Puliamo una Spiaggia!”, evento di volontariato ambientale si terrà a Fiumaretta nella mattinata (9-13) del prossimo 29 marzo. Con il patrocinio del Comune di Ameglia e il supporto di Acam Ambiente, i cittadini sono invitati a partecipare a una giornata di pulizia dell’arenile per contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente: unire le forze e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente marino, promuovendo al tempo stesso il senso di comunità e responsabilità civica. I partecipanti si ritroveranno alle 8:45 presso il parcheggio di Via Pietro Ratti 38, a Fiumaretta, prima di recarsi insieme sulla spiaggia per l’attività di raccolta rifiuti. Gli organizzatori, peraltro non nuovi a questo tipo di iniziative, forniranno un “Welcome Kit” contenente guanti, focaccia, succo di frutta e un gadget speciale per i primi 20 iscritti. Per affrontare la giornata nel miglior modo possibile, i partecipanti sono invitati a portare con sé crema solare, occhiali da sole e una borraccia per restare idratati durante le attività. Chi desidera aderire all’iniziativa può iscriversi inviando una mail a ginevra@gestaconsulenza.it o contattando il numero 0187 564442.

