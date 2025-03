Genoa pari a Cagliari, Vieira: “Infastidito da questo primo tempo, ma nel secondo avremmo meritato di più”

Un punto in più verso la salvezza per il Genoa ma non è un Patrick Vieira particolarmente raggiante quello che si è presentato ai microfoni di Dazn dopo l’1 a 1 sul campo del Cagliari. Il motivo in chiusura di intervista quando il tecnico sottolinea l’insoddisfazione per l’avvio di gara. Una mezzora che avrebbe potuto compromettere la partita. Tuttavia, il Genoa è man mano cresciuto con il procedere dei minuti, firmando una ripresa di livello.

“Non abbiamo fatto un bel primo tempo – esordisce l’allenatore -. Il secondo è andato meglio: abbiamo segnato subito e peccato perché abbiamo creato più di loro e avremmo meritato di più“.

