In piazza per l’Europa a Roma, Piciocchi: “Potrei aderire”. A Genova scatta la contro-manifestazione

Genova. “Fermiamo l’Europa!”. Con questo slogan viene convocata a Genova una contro-manifestazione in contemporanea a quella lanciata per il 15 marzo a Roma dal giornalista di Repubblica Michele Serra, Una piazza per l’Europa, iniziativa che sta raccogliendo diverse adesioni ma anche alcune voci critiche. A organizzarla è Mattia Crucioli, consigliere comunale di Uniti per la Costituzione, al centro della bufera negli scorsi giorni per la proiezione a Tursi di un documentario ritenuto organico alla propaganda filorussa.

L’appuntamento è dunque alle 15.00 di sabato 15 marzo in largo Pertini. “Alcuni politici italiani e alcuni giornalisti invocano la piazza a sostegno dell’Europa che vuole riarmarsi e combattere – scrive Crucioli sul proprio profilo Facebook -. Noi lo stesso giorno invitiamo i genovesi a difendere la pace e gli interessi del popolo dall’aggressione di questa banda di pazzi”. Nel volantino si leggono altri tre slogan: “No alla guerra, no al riarmo, no agli Stati uniti d’Europa“.

