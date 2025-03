Inzaghi vuole l’ultima parola, parlerà solo in serata. Tifosi allo stadio per caricare il Pisa

Filippo Inzaghi parlerà solo nel tardo pomeriggio di sabato in vista del match contro lo Spezia del giorno successivo. Come spesso succede, il tecnico del Pisa preferisce avere l’ultima parola in quella che ha tutta l’aria di una scelta comunicativa “tattica”. La sua conferenza stampa dunque avverrà a meno di 24 ore dal fischio d’inizio. Il suo omologo Luca D’Angelo sarà invece impegnato al microfono domattina attorno alle 11 nella sala polifunzionale del centro sportivo Ferdeghini.

Nel frattempo i tifosi del Pisa si danno appuntamento presso lo stadio Arena Garibaldi per caricare la squadra. Ritrovo pomeridiano, sempre di sabato, presso il piazzale di fronte alla tribuna per una “partita che non ha bisogno di presentazioni e non solo per la classifica di quest’anno”, scrivono gli ultras, che hanno rinunciato alla trasferta in protesta contro l’obbligo di fidelity card. “Cercheremo di far arrivare ai ragazzi tutto il nostro sostegno, la nostra carica e la nostra voglia di scendere in campo con loro”.

