La Curva chiama a raccolta i tifosi dello Spezia: appuntamento pre partita per caricare la squadra

È una partita che può valere una stagione e il pubblico dello Spezia, ancora una volta, si stringe attorno alla squadra di Luca D’Angelo per dare la carica giusta. Domenica, prima della sfida al Pisa, i tifosi spezzini si ritroveranno verso le ore 12.00 all’incrocio tra Viale Garibaldi e Viale Amendola, in direzione stadio Picco, per attendere il transito del pullman della squadra e caricare i ragazzi in vista dell’attesissima partita.

“LA CURVA FERROVIA CHIAMA A RACCOLTA TUTTO IL POPOLO BIANCO!!!

