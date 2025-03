Genova. Via libera dal Consiglio dei ministri al riconoscimento dello stato di emergenza per la Liguria, in particolare in relazione ai danni al patrimonio pubblico provocati dal maltempo soprattutto nel savonese e anche nell’area metropolitana genovese tra il 5 settembre e il 27 ottobre scorsi.

Tra le zone più colpite, l’albenganese e la Val Bormida. Nel decreto vengono stanziati 16 milioni e 130mila euro.

