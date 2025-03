“Mancano i fondi”: annullata l’edizione 2025 del Tofeo Ponente in Rosa. Scontro tra Loabikers e il Comune di Genova

Loano. La quarta edizione del Trofeo Ponente in Rosa, gara ciclistica femminile a tappe di livello internazionale, non si farà. Lo ha annunciato Piernicola Pesce, presidente dell’associazione Loabikers, che da anni organizza l’evento. La competizione, prevista per l’11, 12 e 13 marzo 2025, avrebbe portato in Liguria 176 atlete da tutto il mondo, insieme a staff e accompagnatori.

Cosa è successo? Loabikers aveva chiesto un contributo economico ai vari Comuni coinvolti, compreso quello Genova. Secondo quanto riferito dallo stesso Pesce, “l’assessore genovese si era detto entusiasta e aveva garantito un aiuto, anche perché Genova è Capitale Europea dello Sport ed era una buona occasione per portare nel capoluogo ligure un evento di portata internazionale. C’era stata una promessa di sostegno economico e logistico, ma senza nulla di scritto”.

» leggi tutto su www.ivg.it