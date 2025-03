Riceviamo da Regione Liguria

Strategia, relazioni, sviluppo: la Liguria torna a puntare sul turismo degli eventi per rafforzare la propria attrattività internazionale. Al “Full Contact Meeting Planner 2025”, la Regione si presenta attraverso “Meet in Liguria”, con l’obiettivo di promuovere il territorio come destinazione d’eccellenza per meeting, incentive tour, conferenze ed esposizioni, settori strategici per lo sviluppo turistico regionale.

