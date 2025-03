Partigiana, insegnante, attivista: Genova ricorda con una targa a San Fruttuoso Teresa Mattei

Genova. Partigiana, politica, insegnante e attivista, ricordata da molti per essere stata una delle sole 21 donne elette all’Assemblea Costituente che parteciparono al processo di redazione e approvazione della Carta Costituzionale italiana: le cosiddette Madri Costituenti.

Da oggi Teresa Mattei, politica, partigiana con il nome di battaglia “Chicchi” e pedagogista genovese, nota anche per essere stata la più giovane componente dell’Assemblea Costituente (eletta ad appena 25 anni), verrà ricordata per sempre insieme al fratello Gianfranco Mattei grazie alla targa commemorativa apposta presso il civico 5 di via Contubernio G. B. D’Albertis, nel quartiere di San Fruttuoso.

